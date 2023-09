Колоссальные потери живой силы, которые несут ВСУ, ужасают, и это с учётом того, что Россия свои основные ресурсы ещё даже и близко не задействовала. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.