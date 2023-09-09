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Berliner Zeitung: Россия ещё даже не задействовала свои основные ресурсы, в то время как ВСУ "скоро закончатся"

Мир

Колоссальные потери живой силы, которые несут ВСУ, ужасают, и это с учётом того, что Россия свои основные ресурсы ещё даже и близко не задействовала. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.

Berliner Zeitung: Россия ещё даже не задействовала свои основные ресурсы, в то время как ВСУ "скоро закончатся"
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на все свои старания, украинской армии практически не удалось никуда продвинуться на линии соприкосновения.

"ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил", — говорится в статье.

Потери ВСУ так велики, что их не смогут компенсировать никакие поставки оружия с Запада, добавили авторы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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