Berliner Zeitung: Россия ещё даже не задействовала свои основные ресурсы, в то время как ВСУ "скоро закончатся"

Колоссальные потери живой силы, которые несут ВСУ, ужасают, и это с учётом того, что Россия свои основные ресурсы ещё даже и близко не задействовала. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на все свои старания, украинской армии практически не удалось никуда продвинуться на линии соприкосновения.

"ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил", — говорится в статье.

Потери ВСУ так велики, что их не смогут компенсировать никакие поставки оружия с Запада, добавили авторы.