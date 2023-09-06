Новый украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что сделает всё, что от него зависит и даже больше для того, чтобы вернуть Киеву его бывшие территории, которые нынче входят в состав РФ.
Вновь назначенный министр поклялся сделать для "освобождения" украинских территорий "всё возможное и невозможное".
"Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека", — написал Умеров в соцсетях.
Ранее украинским парламентом было согласовано назначение Умерова на пост министра обороны Украины вместо занимавшего эту должность до него Алексея Резникова.
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