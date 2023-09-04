Правительство ФРГ продало трубы, которые должны были пойти на строительство "Северного потока — 2"

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Немецкое правительство решилось на продажу труб, которые были предназначены на строительство "Северного потока — 2". Покупателем труб стала компания, принимавшая участие в сооружении газопровода на участке между терминалом сжиженного природного газа близ острова Рюген и Лубмином на берегу Балтийского моря.

Фото: wikimedia.org

Этой информацией поделилась представитель Министерства экономики ФРГ в ходе пресс-конференции.

"Трубы проданы", — сказала чиновница, когда её спросили об этом журналисты.

При этом она не стала говорить название компании, которой были проданы трубы.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что насчёт продажи труб для "Северного потока — 2" Берлину пришлось общаться с Вашингтоном из-за антироссийских санкций. США дали добро на продажу с условием, что вырученные средства не попадут в Россию.