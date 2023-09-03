Responsible Statecraft: стремление Зеленского "вернуть" Крым не имеет ничего общего с возможностями ВСУ

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Стремление украинского лидера Владимира Зеленского "вернуть Крым" уже очень дорого обошлось Украине, положение которой может ещё больше ухудшиться. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Фото: CreativeCommons

"Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками", — говорится в материале.

Печальным итогом амбиций Зеленского могут стать затянувшиеся военные действия "на истощение", победу в которых всё равно одержит Россия, уверены авторы.

ВСУ уже истощены, они слабеют, и российская армия рано или поздно окончательно отбросит их назад, что, в свою очередь, грозит Киеву очень серьёзными территориальными потерями.

Но самая страшная угроза здесь — это возможное противостояние между НАТО и Россией, которая, к слову, является крупнейшей ядерной державой, о чём странам Альянса забывать точно не следует, добавили журналисты.