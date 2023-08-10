НАТО заставило Киев начать контрнаступление, тем самым просто поставив его в безвыходное положение. Так считает бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
"Долгожданное контрнаступление ВСУ буксует, и киевский режим все чаще обвиняет США в том, что те подталкивают к новым атакам, но не поставляют достаточного количества боеприпасов и средств ПВО", — написал Биб в статье для Responsible Statecraft.
Аналитик уверен, что когда украинским войскам придётся совсем туго, НАТО не станет им помогать. После этого межу Киевом и его западными союзниками произойдёт раскол, а украинские власти будут говорить о предательстве своих заокеанских кураторов.
США только затягивают украинский конфликт, не желая даже думать о переговорах с РФ. А это значит, что Украину станет почти невозможно нормально восстановить в будущем, добавил эксперт.
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