Le Figaro: Зеленский выразил бурное возмущение нехваткой призывников для ВСУ

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Президент Владимир Зеленский возмутился работой украинских военкоматов, которых он обвинил в неумении мобилизовать нужное количество призывников для армии страны.

Фото: CreativeCommons

Причиной "недонабора" Зеленский назвал откровенное взяточничество, пишет французское издание Le Figaro.

Журналисты написали, что Зеленский проинспектировал свыше 200 призывных пунктов, и был крайне недоволен увиденным там.

"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как "измену родине", — говорится в материале.

Обозреватели напомнили, что большинство украинских мужчин готовы заплатить военкомам несколько тысяч долларов для того, чтобы их не мобилизовали и позволили укрыться за рубежом. Желающих уехать с Украины было много и в начале СВО, и теперь их ещё больше, подчеркнули в статье.

За всё время спецоперации киевские власти арестовали 13 600 украинцев, которые пытались избежать призыва, скрывшись за границей, добавили журналисты.