Туристы из РФ пожаловались на вспышку ротавируса в Турции: не щадит никого

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В Турецком Белеке зафиксирована вспышка ротавируса. Туристы из России сообщают, что кишечный грипп не щадит никого: вместо отдыха на пляжах взрослые отлёживаются в отелях, а детей увозят на скорых. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению отдыхающих, зараза пришла из моря — у людей начались страшная диарея и рвота сразу после купания. Некоторые туристы уже обратились за помощью в местные больницы.

Одна из путешественниц рассказала, что из отеля увезли ребёнка на капельницу, причём купались они только в море. За время пока были в больнице, привезли ещё четверых детей. Однако после капельницы состояние ребёнка намного улучшилось.

На данный момент официальной информации о вспышке ротовируса не было. Отдыхающие, которые провели свой отпуск не самым приятным образом, советуют запасаться кучей лекарств, если кто-то собирается в Белек, так как им сейчас приходится бегать по местным аптекам, отметили авторы канала.