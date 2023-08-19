Экс-разведчик ВС США Риттер: из-за действий ВС РФ ВСУ несут потери ещё до попадания на передовую

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Российские военные не дают ВСУ даже добраться до передовой, ещё до этого момента ликвидируя их технику и личный состав. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Ka-52 'Alligator'" by Sergey Vladimirov is licensed under CC BY 2.0.

"Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт", — сказал Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

Вследствие ударов ВС РФ по местам скопления украинской военной инфраструктуры ВСУ лишаются не только значительной части переданной им с Запада техники, но и так необходимого им морального духа.

Риттер добавил, что Россия продолжает планомерно уничтожать украинскую систему ПВО. В итоге российская авиация недосягаема для украинцев. Кроме того, российские боевые вертолёты "Аллигатор” Ка-52 успешно выводят из строя бронетехнику ВСУ на линии соприкосновения.