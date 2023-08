Your browser does not support the audio element.

Результатом контрнаступления Киева стали колоссальные потери ВСУ, которые очень ослабили украинскую армию. Это отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.