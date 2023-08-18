Результатом контрнаступления Киева стали колоссальные потери ВСУ, которые очень ослабили украинскую армию. Это отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Если так пойдёт и дальше, то у Киева совсем ничего не останется, считает военный.
"Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется", — отметил Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.
Помимо потерь живой силы, украинская армия лишилась значительной части западного оружия, кроме того, у неё не хватает боеприпасов.
Риттер подчеркнул, что украинские мужчины отказываются идти воевать, а сражающиеся сейчас на передовой — это те, кого отправили сюда против их воли. К тому же новобранцев очень мало для того, чтобы "закрыть" всю линию соприкосновения, добавил разведчик.
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