Экс-разведчик ВС США Риттер: после разгрома в Запорожье у ВСУ не останется резервов

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Результатом контрнаступления Киева стали колоссальные потери ВСУ, которые очень ослабили украинскую армию. Это отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Если так пойдёт и дальше, то у Киева совсем ничего не останется, считает военный.

"Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется", — отметил Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

Помимо потерь живой силы, украинская армия лишилась значительной части западного оружия, кроме того, у неё не хватает боеприпасов.

Риттер подчеркнул, что украинские мужчины отказываются идти воевать, а сражающиеся сейчас на передовой — это те, кого отправили сюда против их воли. К тому же новобранцев очень мало для того, чтобы "закрыть" всю линию соприкосновения, добавил разведчик.