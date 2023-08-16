Ордуханян: США отправят воевать с Россией по очереди пол-Европы

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Киев выступает для Вашингтона в качестве инструмента против Москвы. Однако только Украиной американцы могут не ограничиться. Политолог Рафаэль Ордуханян убеждён, что авантюра, которую США затеяли на территории Незалежной, является прелюдией к Третьей мировой войне.

Фото: Pravda.Ru

Вашингтон готов бросить против Москвы половину Европы: Румыния, Польша, Франция, Германия, Италия и Британия могут быть втянуты в полномасштабное столкновение с Россией.

"Уже всё "уплочено", уже распилено, уже началась новая программа вооружения. Соединённые Штаты готовятся воевать руками союзников", — указал политолог-американист в беседе с Телеканалом "360".

Дальше США втянут в конфликт Японию и Южнаю Корею, предупредил американист.

"Курок, что называется, уже взведён", — указал он.