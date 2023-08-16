Киев выступает для Вашингтона в качестве инструмента против Москвы. Однако только Украиной американцы могут не ограничиться. Политолог Рафаэль Ордуханян убеждён, что авантюра, которую США затеяли на территории Незалежной, является прелюдией к Третьей мировой войне.
Вашингтон готов бросить против Москвы половину Европы: Румыния, Польша, Франция, Германия, Италия и Британия могут быть втянуты в полномасштабное столкновение с Россией.
"Уже всё "уплочено", уже распилено, уже началась новая программа вооружения. Соединённые Штаты готовятся воевать руками союзников", — указал политолог-американист в беседе с Телеканалом "360".
Дальше США втянут в конфликт Японию и Южнаю Корею, предупредил американист.
"Курок, что называется, уже взведён", — указал он.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".