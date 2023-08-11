Вашингтон разрывает соглашение по поставкам стали из России

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Правительство США приняло решение завершить сотрудничество с Россией по поставке плит из углеродистой стали производства РФ. Таким образом прекращено антидемпинговое расследование.

Фото: www.gazeta.ru

"Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении определенной <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации <…> (соглашения от 2003 года)".

В связи с этим американская администрация ввела антидемпинговую маржу в 53,81% на всю продукцию компании "Северсталь", а на всё российское производство — 185%.