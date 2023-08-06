Члены партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в предвыборной кампании в Европейский парламент отказались от ранее озвученного ими требования о роспуске Евросоюза.
Между тем, в АдГ подчеркнули, что речь идёт о "провалившемся проекте", требующем создать новое сообщество "европейских наций", сообщают корреспонденты Welt.
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