Welt: АдГ отказалась от инициативы о роспуске Евросоюза, но намерена создать альтернативное сообщество

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Члены партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в предвыборной кампании в Европейский парламент отказались от ранее озвученного ими требования о роспуске Евросоюза.

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Между тем, в АдГ подчеркнули, что речь идёт о "провалившемся проекте", требующем создать новое сообщество "европейских наций", сообщают корреспонденты Welt.