Беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты, расположенные в Москве и Московской области, были запущены с территории Украины. Об этом сообщил высокопоставленный источник в системе ПВО в разговоре с ТАСС.
"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", — отметил собеседник издания.
Ещё один источник в экстренных службах также подтвердил эту информацию.
При этом официального подтверждения этих данных пока не было.
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