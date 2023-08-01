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ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа беспилотники были запущены с территории Украины

Мир

Беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты, расположенные в Москве и Московской области, были запущены с территории Украины. Об этом сообщил высокопоставленный источник в системе ПВО в разговоре с ТАСС.

ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа беспилотники были запущены с территории Украины
Фото: Вадим Савицкий

"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", — отметил собеседник издания.

Ещё один источник в экстренных службах также подтвердил эту информацию.

При этом официального подтверждения этих данных пока не было.

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Вторая за три дня атака беспилотников, и снова пострадала башня "Москва-Сити"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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