Сеймур Херш: Киев использовал зерновой коридор для перевозки в Европу наркотиков и российской нефти

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Украина использовала зерновую сделку для того, чтобы незаконно вывозить из страны нелегальную продукцию, в частности, наркотические вещества, а также российскую нефть. Об этом сообщил журналист из США Сеймур Херш, ссылающийся на неназванного чиновника из Белого дома.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

"Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России", — написал Херш в своём блоге.

Россия объявила о выходе из зернового соглашения 18 июля, предварительно поставив в известность об этом Украину, Турцию и ООН. Как объяснил российский лидер Владимир Путин, Запад не выполнял часть сделки, которая касалась России. Помимо этого, большая часть украинского зерна отправлялась в западные страны, а не в Африку, как было изначально оговорено.