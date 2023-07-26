Пользователи Сети из Турции восхитились решением президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола.
Так, читатели Haber 7 заявили, что ряду стран необходимо последовать примеру российской стороны.
"Переезжаю в Россию", — написал читатель турецкого порта под соответствующей статьёй.
"Браво, то же самое должны сделать исламские и европейские страны, к чёрту Америку", — поддержал другой.
Пользователи подчеркнули, что решение президента России правильное и обоснованное, и оно направлено на сохранение традиционных семейных ценностей.
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