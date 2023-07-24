Предприниматель из США Дэвид Сакс наглядно продемонстрировал, как изменилось отношение западных стран к армии Украины.
Бизнесмен в своём Twitter* привёл примеры заголовков из газеты The Telegraph. По его словам, несколько месяцев назад британский отставной полковник Ричард Кемп писал, что Россию ждёт "провал" и "коллапс". Кроме того, автор утверждал, что Москва опасается контрнаступления ВСУ.
Сакс также опубликовал заголовок материала Кемпа от 21 июля 2023 года: "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет".
Инвестор считает, что позиция Запада по украинскому вопросу серьёзно изменилась.
Ранее обозреватель итальянского издания La Repubblica заявил о неудачной наступательной операции ВСУ из-за недостаточной подготовки украинских солдат и дефицита военной техники. Он добавил, что Киев не продвигается вперёд на линии соприкосновения уже 48 дней.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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