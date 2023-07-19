РИАН: Украина пошла ва-банк, Зеленский придумал, как удивить Европу

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Президент Украины Владимир Зеленский пошёл ва-банк, чтобы побыстрее вступить в Евросоюз. Он нашёл, чем удивить Европу. С особенностями украинской евроинтеграции разбирался в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Речь идёт о легализации марихуаны и однополых браков. Эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что в Киеве это рассматривают как альтернативу борьбе с коррупцией, на которой настаивает Запад. Но Зеленский вредит сам себе

"Правящей элите это точно не добавит популярности, для ЕС тут тоже мало интересного. Мы наблюдаем последовательную деградацию украинской власти", — считает политолог Ростислав Ищенко.

По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, Зеленский пытается таким способом отвлечь население от более важных проблем — экономического кризиса и боевых действий.

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