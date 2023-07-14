РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО

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Соединённые Штаты на скандальном саммите НАТО дали понять Владимиру Зеленскому, что Украине членство в блоке не светит. Однако стало ясно ещё и то, что Вашингтон также быстро может слить Европу, как сливает сейчас Киев. В каком положении она окажется по окончании конфликта, попыталась разобраться обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова в своей авторской колонке.

Фото: flickr. com

"Проигрыш на Украине сулит им десятилетия бедности, бунтов и развала в перспективе. Да ладно бы дело было только в экономике. Но ведь и военный альянс со Штатами выглядит теперь очень ненадёжным предприятием. Если США откровенно отказались защищать Украину, что помешает им точно так же отказаться защищать Европу?" — рассуждает публицист.

По её мнению, послевоенную Украину американцы просто собираются накачивать оружием и тренировать солдат, не давая никаких гарантий.

И в таком случае после прекращения боевых действий между Россией и Украиной в самом центре Европы окажется хорошо натренированная и прекрасно вооружённая армия с большим боевым опытом, заботливо снабжаемая всем необходимым из США. И она будет заметно расстроена по результатам СВО: никакой мирной жизни на Украине для этих людей не будет.

И куда же пойдёт миллион рассерженных украинских мужчин, видевших гибель товарищей за НАТО и миллиарды Зеленского? Они уже "огребли" от российских военных на востоке, так не обратят ли они свой взгляд на Запад, заключает автор статьи.

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