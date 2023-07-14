Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: режиссёр Кэмерон договаривается о съёмках сериала про крушение батискафа "Титан"
Ходаковский: НАТО пытается сделать из России угрозу своей безопасности
SHOT: 23-летний житель Москвы умер после поездки в Африку
ВСУ в отчаянном положении и не будут соблюдать ограничения с кассетными боеприпасами
Бригады "профессиональных истцов" в России зарабатывают миллионы на авторских правах
Скотт Риттер: Зеленский — это агент западных спецслужб
Травяные чаи во время болезни снимают воспаление и смягчают кашель
Автор Левитас сравнил саммит НАТО с французским цирком Барнума
Немцы поддержали жёсткий ответ Путина НАТО по поводу Украины: "Смертный приговор"

РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО

1:37
Мир

Соединённые Штаты на скандальном саммите НАТО дали понять Владимиру Зеленскому, что Украине членство в блоке не светит. Однако стало ясно ещё и то, что Вашингтон также быстро может слить Европу, как сливает сейчас Киев. В каком положении она окажется по окончании конфликта, попыталась разобраться обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова в своей авторской колонке.

РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО
Фото: flickr. com

"Проигрыш на Украине сулит им десятилетия бедности, бунтов и развала в перспективе. Да ладно бы дело было только в экономике. Но ведь и военный альянс со Штатами выглядит теперь очень ненадёжным предприятием. Если США откровенно отказались защищать Украину, что помешает им точно так же отказаться защищать Европу?" — рассуждает публицист.

По её мнению, послевоенную Украину американцы просто собираются накачивать оружием и тренировать солдат, не давая никаких гарантий.

И в таком случае после прекращения боевых действий между Россией и Украиной в самом центре Европы окажется хорошо натренированная и прекрасно вооружённая армия с большим боевым опытом, заботливо снабжаемая всем необходимым из США. И она будет заметно расстроена по результатам СВО: никакой мирной жизни на Украине для этих людей не будет.

И куда же пойдёт миллион рассерженных украинских мужчин, видевших гибель товарищей за НАТО и миллиарды Зеленского? Они уже "огребли" от российских военных на востоке, так не обратят ли они свой взгляд на Запад, заключает автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг ответил на критику Зеленского
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО
Врач-онколог Вахабова перечислила россиянам продукты, которые повышают риск развития рака
Психолог Хорс рассказал, как избежать ломки во время отказа от курения
Полковник Баранец: НАТО планирует сбросить на Украину ядерные бомбы с истребителей F-16
В родном городе Зеленского — Кривом Роге беспилотники уничтожили склад и ангары с техникой
Веригатность у растений - необычные узоры, увеличивающие декоративность
Жители аварийных домов Челябинска рискуют остаться без новых квартир: нет средств
РИА Новости: Зеленский взбесил лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе
Названы восемь самых красивых и загадочных мест на планете
Боец РФ с позывным "Заяц": техникой НАТО на Украине управляют иностранные наёмники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников