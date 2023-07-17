Читатели китайского информационного портала "Гуаньча" массово похвалили заявление президента РФ Владимира Путина, прокомментировавшего решение американских властей о поставках кассетных боеприпасов киевскому режиму.
В одном из комментариев говорится о том, что Путин "готовится", и Украине станет теперь ещё сложнее. Другой пользователь акцентировал внимание на том, что российский лидер "бросил вызов Соединённым Штатам".
"Путин правильно себя ведёт в отношении США, — отметил один из комментаторов. — Мир будет радоваться, если он развалит НАТО".
Вашингтон плевать хотел на собственные же морали и правила, резюмировали граждане Китая.
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