По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, вопрос будущего членства Украины в НАТО не нуждается в дальнейшем обсуждении, потому что это — дело решённое.
Такой вывод можно сделать по итогам саммита НАТО, который прошёл в Вильнюсе, отметил американский чиновник.
"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", — сказал Салливан в эфире телеканала CBS.
Салливан добавил, что западные партнёры Украины будут по-прежнему предоставлять ей всю необходимую военную помощь.
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