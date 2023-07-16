Советник президента США Салливан: вопрос о членстве Украины в НАТО решён

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, вопрос будущего членства Украины в НАТО не нуждается в дальнейшем обсуждении, потому что это — дело решённое.

Фото: офис президента Украины

Такой вывод можно сделать по итогам саммита НАТО, который прошёл в Вильнюсе, отметил американский чиновник.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", — сказал Салливан в эфире телеканала CBS.

Салливан добавил, что западные партнёры Украины будут по-прежнему предоставлять ей всю необходимую военную помощь.