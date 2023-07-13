Сейчас у НАТО нет намерения принять Украину в свои ряды, потому что это потребует впечатляющих финансовых затрат. Такое мнение озвучил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире CNN.
Бывший глава Минобороны признал, что Киев и не рассчитывал на приглашение в НАТО в ходе прошедшего саммита.
"Мало кто ожидал немедленного вступления Украины в НАТО во время этого саммита. Я думаю, это было невозможно", — сказал Загороднюк.
Экс-глава ведомства пояснил, что предложение Украине членства в Альянсе потребовало бы от западных партнёров страны огромных финансовых вложений, размер которых им даже сложно себе представить.
Загороднюк добавил, что условия по членству в НАТО, озвученные Киеву, очень размыты, а украинским властям хотелось бы, чтобы они были более чёткими и конкретными.
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