NYP: Байден фамильярно обратился к Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе

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Американский лидер Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса в Литве признал своё некорректное обращение к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Офис президента Украины

По информации издания, глава Белого дома сразу извинился за своё поведение и перешёл на более официальную речь.

"Я и Владимир… Я не должен быть таким фамильярным. Я вместе с господином Зеленским обсуждал, какие гарантии мы могли бы предоставить…", — сказал Байден.

Фамильярное обращение американского президента к Зеленскому рассмешило некоторых участников саммита. Так, эмоции не смог сдержать канадский премьер Джастин Трюдо.

Ранее обозреватели Washington Post заявили, что американская делегация на саммите НАТО пришла в ярость, увидев критику Зеленского в адрес альянса в соцсетях. Президент Украины осудил руководство военного блока за нежелание принимать его государство в состав организации.