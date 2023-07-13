Американский лидер Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса в Литве признал своё некорректное обращение к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает New York Post.
По информации издания, глава Белого дома сразу извинился за своё поведение и перешёл на более официальную речь.
"Я и Владимир… Я не должен быть таким фамильярным. Я вместе с господином Зеленским обсуждал, какие гарантии мы могли бы предоставить…", — сказал Байден.
Фамильярное обращение американского президента к Зеленскому рассмешило некоторых участников саммита. Так, эмоции не смог сдержать канадский премьер Джастин Трюдо.
Ранее обозреватели Washington Post заявили, что американская делегация на саммите НАТО пришла в ярость, увидев критику Зеленского в адрес альянса в соцсетях. Президент Украины осудил руководство военного блока за нежелание принимать его государство в состав организации.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.