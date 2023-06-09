Бизнесмен Вивек Рамасвами дал слово, что если он будет избран президентом США, он за 72 часа решит с российским лидером Владимиром Путиным вопросы по Украине. Об этом американский предприниматель рассказал в беседе с изданием Politico.
"Рамасвами сказал, что хотел бы в начале своего президентского срока встретиться с Путиным и дать ему 72 часа на достижение договоренностей по Украине", — говорится в статье.
Рамасвами пообещал, что пока будут проходить российско-американские переговоры, никакой поддержки Украины производиться не будет, чтобы в основе договорённостей Москвы и Вашингтона лежало доверие.
Если России и США удастся договориться по украинскому вопросу, но Киев с этим вариантом развития событий не согласится, то Белый дом прекратить всякую поддержку Украины.
Есть у Рамасвами идеи и насчёт России: если Москва не станет соблюдать достигнутые с США договорённости, то Украина будет немедленно принята в НАТО, а в отношении Москвы будут активированы новые санкции.
Убедить европейцев в правильности своего плана будет не так сложно, считает Рамасвами, потому что в случае их несогласия США перестанет их поддерживать в рамках НАТО.
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