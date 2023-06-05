В США призвали Киев пойти на уступки России

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал к у серьезным уступкам Москве. Об этом сообщает ABC News.

Политик считает, что необходимо поскорее завершить конфликт на Украине, но для этого киевский режим должен пойти на уступки.

Рамасвами выразил мнение, что завершение боевых действий на Украине позволит Вашингтону сосредоточиться на противостоянии с Китаем, который, с точки зрения кандидата на пост президента, является главным соперником США.

Кроме того, необходимо взять обязательства по недопущению Украины в НАТО, а финансирование киевского режима не входит в число американских интересов.