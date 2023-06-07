Sohu: Лавров объявил о мощном сдвиге в политике России, США ждут неприятности

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о мощном сдвиге в политике России, теперь Соединённые Штаты ждут неприятности, говорится в материале, который был опубликован на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США и их союзники ищут новые места, где можно было бы оказать давление на Россию. Одним из таких мест в Вашингтоне сочли государства Центральной Азии, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В Соединённых Штатах сочли этот регион тем более подходящим, что сами они приложили немало усилий, чтобы внести здесь разлад. Вспомнить хоть события в Афганистане, которые закончились бегством Штатов оттуда.

На днях, в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, Сергей Лавров подчеркнул, что Москва более не намерена молча смотреть на то, как Вашингтон сеет хаос, прикрываясь так называемым порядком, основанным на правилах.

"Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По мнению авторов материала, выступление главы МИД России стало свидетельством сдвига в российской внешней политике: "В международных делах Россия будет более энергично отстаивать свои собственные интересы и суверенитет. Это изменение отношения также показывает важность России как влиятельной международной державы".

Подчёркивается, что для США подобные изменения не сулят ничего хорошего. А дело в том, что наблюдая за опытом России всё больше государств отказываются подчиняться американской "политике, основанной на правилах".