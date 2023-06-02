Соединенные Штаты ищут новые способы расширения влияния на страны Латинской Америки, чтобы и дальше конкурировать с Китаем, который добился в этом регионе значительных успехов. Об этом сообщает Bloomberg.
Вашингтон планирует расширить сеть соглашение о свободной торговле со странами данного региона, а также реформировать Корпорации по финансированию развития, которая инвестирует в государства с низким и средним уровнем доходов.
В США признают, что на данный момент у страны не хватает инструментов для конкурирования с Китаем в Латинской Америке.
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