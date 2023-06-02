Bloomberg: Британия тайком от всех пытается восстановить отношения с Китаем

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Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Соединённого королевства с Китаем. Но таким образом, чтобы этого никто не видел, отмечает агентство Bloomberg.

Фото: pixabay.com

Некоторое время назад Риши Сунак отправил министра торговли в Гонконг, где тот призвал урегулировать разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Ожидается, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы.

Впрочем, сам Риши Сунак до сих пор не объявлял о планах посетить Китай — в отличие от лидеров Франции, Германии и Испании, которые там уже побывали.

Весьма вероятно, что он не поедет в Китай до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые пройдут в 2025 году.

При этом, как сообщает Bloomberg, в Пекине предпочли бы, чтобы Лондон направил высокопоставленного представителя экономического блока в правительстве во главе бизнес-делегации, а не министра иностранных дел.

Если информация американского, заметим, агентства окажется верна, то это означает, что британское правительство не хочет безоговорочно следовать линии Вашингтона на противостояние с Китаем.

И может не так уж не права была британская пресса, которая во время апрельского визита президента США Джо Байдена в Великобританию акцентировала внимание на неловких моментах в аэропорту. Где Байден якобы отмахнулся от британского премьер-министра, сойдя с трапа самолёта.

"Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", - отмечала тогда Daily Mail.