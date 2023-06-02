В Китае почувствовали положительные сдвиги в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине

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Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что стороны украинского конфликта все больше склоняются к урегулированию кризиса. Об этом он сообщил на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии.

Фото: РИА Новости

Дипломат отметил, что подобное желание выразили как в России и Евросоюзе, так и на Украине.

Ли Хуэй отметил, что усилия китайской стороны по мирному урегулированию противостояния положительно оценили все стороны. Пекин готов способствовать созданию условий для благоприятного решения данного вопроса.