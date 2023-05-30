Sohu: ответ Путина в стиле "око за око" вызвал беспокойство у 12 стран НАТО

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Китайское издание Sohu сообщает о важном решении, принятом президентом РФ Владимиром Путиным, которое вызвало беспокойство у 12 стран НАТО.

Фото: kremlin.ru

В марте этого года Владимир Путин объявил о соглашении между Россией и Белоруссией о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. В связи с этим было начато строительство специальных хранилищ. Белорусские боевые самолёты также были модернизированы. Запад воспринял эту новость с тревогой, однако США долгое время сохраняли спокойствие.

Однако страны НАТО были потрясены, когда 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие условия размещения российского ядерного оружия на белорусской территории. Как отмечается, это событие вызвало настоящий переполох в Европе.

Авторы статьи подчеркивают, что решение РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии связано с недавними событиями. Во-первых, Лондон передал Киеву снаряды с обедненным ураном. Во-вторых, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии является ответом в стиле "око за око" на действия США, которые десятилетиями размещали ядерное оружие на территории своих союзников в НАТО.

Эксперты отмечают, что Путин одним ходом решил несколько проблем. Тактическое ядерное оружие поможет контролировать Альянс на западном фланге и сдерживать тех, кто планировал нарушить безопасность Белоруссии.

В Северной Европе начались крупные военные учения, в которых участвуют 12 стран НАТО, включая США, Великобританию, Бельгию и Францию. К учениям также присоединились Швеция и Швейцария.

Учения "Арктический вызов" продлятся 12 дней и в них примут участие три тысячи солдат и 150 боевых самолётов. Однако Россия не бездействует. В ответ на учения стран НАТО бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота провели учения, отрабатывая уничтожение надводных и береговых целей на морских и наземных полигонах флота. Также ударная группа Балтийского флота, включающая малые ракетные корабли "Одинцово" и "Советск", выполнила стрельбы ракетами "Калибр" по отрядам кораблей и наземным объектам условного противника.