Вашингтон может стать зачинщиком новой войны, на сей раз на Балканах, чтобы продолжать раскачивать обстановку в Европе. Такой прогноз сделал китайский военный эксперт и комментатор Сонг Чжунпин.
Причиной такого шага обозреватель назвал провалившиеся планы США по Украине.
"Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на европейском континенте", — написал Сонг Чжунпин в материале для Global Times.
Вашингтон хочет таким образом окончательно развалить экономику Европы и усилить в итоге своё давление на неё. При этом НАТО в последнюю очередь заботит национальная безопасность и суверенитет Сербии.
Автор напомнил, что США уже потратили очень много ресурсов на Украину, поэтому они могут просто попытаться воспользоваться ситуацией и использовать в своих целях нарастающий конфликт между Косово и Сербией.
Глобальная цель США заключается в ослаблении Европы и России и сохранении своего мирового лидерства, заключил публицист.
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