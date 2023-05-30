Global Times: из-за провала на Украине США намерены развязать новую войну

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Вашингтон может стать зачинщиком новой войны, на сей раз на Балканах, чтобы продолжать раскачивать обстановку в Европе. Такой прогноз сделал китайский военный эксперт и комментатор Сонг Чжунпин.

Фото: Вадим Савицкий

Причиной такого шага обозреватель назвал провалившиеся планы США по Украине.

"Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на европейском континенте", — написал Сонг Чжунпин в материале для Global Times.

Вашингтон хочет таким образом окончательно развалить экономику Европы и усилить в итоге своё давление на неё. При этом НАТО в последнюю очередь заботит национальная безопасность и суверенитет Сербии.

Автор напомнил, что США уже потратили очень много ресурсов на Украину, поэтому они могут просто попытаться воспользоваться ситуацией и использовать в своих целях нарастающий конфликт между Косово и Сербией.

Глобальная цель США заключается в ослаблении Европы и России и сохранении своего мирового лидерства, заключил публицист.