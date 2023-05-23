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Шольц рассказал, какое будущее ждёт Украину

1:04
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, когда Украина может рассчитывать на членство в ЕС.

Шольц рассказал, какое будущее ждёт Украину
Фото: anna-news.info

По словам политика, вхождение Украины в организацию произойдёт не раньше окончания конфликта.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена", — сказал Шольц в разговоре с Die Welt*.

22 мая глава МИД Австрии Александр Шалленберг сообщил, что вопрос членства Украины в Евросоюзе должен рассматриваться на общих основаниях, а не в первоочерёдном порядке.

Ранее похожую точку зрения высказывала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отметившая, что на данный момент присоединение Украины к ЕС или НАТО не является главным вопросом, требующим немедленного рассмотрения.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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