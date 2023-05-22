Подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине

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Подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил своё мнение относительно действий Соединённых Штатов на Украине. Статья была опубликована в Responsible Statecraft.

Фото: Правда.Ру

Дэвис подчеркнул важность приоритезации американских интересов в этом регионе. По мнению Дэвиса, у США есть три основные цели: предотвращение эскалации конфликта за пределами Украины, делегирование ответственности за поддержку Киева на европейских партнеров и исключение возможности заключения мирных соглашений, которые могут обязать США или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности.

Дэвис признал, что "бессмысленные поставки оружия" не служат национальным интересам США. Он указал на ограниченные возможности истребителей F-16, которые поставляются американской стороной. Вместо этого, подполковник призвал Вашингтон предпринять действия, направленные на прекращение боевых действий в стране и поиска политического решения конфликта.