360kuai: Байден сделал роковое заявление, узнав о произошедшем в Бахмуте

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Последние события на фронте и дипломатические переговоры привели к сенсационному решению американского президента Джо Байдена разрешить поставку истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает китайское издание 360kuai.

Фото: CNP/AdMedia

В стратегическом повороте политики США, Британия и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок самолётов, в то время как Вашингтон ранее отказывался от этой идеи. Новые обстоятельства и неудачи украинских войск на фронте побудили США пересмотреть свою позицию.

Киев уже долгое время просил США предоставить ему истребители F-16, однако получал постоянные отказы. Однако в последние дни, когда украинские войска испытывали сокрушительные неудачи на фронте, ситуация резко изменилась. Бахмут (Артёмовск) перешёл полностью под контроль российских сил всего через сутки после заявления Байдена о передаче истребителей.

Эксперты указывают на две основные причины резкого поворота США в сторону эскалации. Во-первых, неудачи украинских войск на фронте, подтолкнули американских властей пересмотреть свою стратегию и оказать более активную поддержку. Оказывая украинским военным техническую помощь, США надеются повысить их боеспособность и переломить ход конфликта.

Во-вторых, встреча президента Украины Владимира Зеленского с китайским спецпредставителем по делам Евразии Ли Хуэйем также сыграла роль в решении США. Обсуждение возможности дипломатического урегулирования конфликта вызвало опасения в Соединённых Штатах, что мирная инициатива Пекина может привести к прекращению боевых действий и дипломатическому успеху. Чтобы предотвратить такой исход и поддержать Украину, Байден дал ясно понять, что истребители F-16 будут поставлены украинским войскам.

Китайские аналитики подчеркивают, что США ранее настойчиво отказывались от передачи самолётов. Резкое изменение позиции связано с их стремлением продолжать конфликт и извлекать выгоду из этой ситуации. Однако независимо от мотивов, разрешение на передачу истребителей F-16 Украине является существенным развитием событий и может оказать значительное влияние на баланс сил в регионе.