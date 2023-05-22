Последние события на фронте и дипломатические переговоры привели к сенсационному решению американского президента Джо Байдена разрешить поставку истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает китайское издание 360kuai.
В стратегическом повороте политики США, Британия и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок самолётов, в то время как Вашингтон ранее отказывался от этой идеи. Новые обстоятельства и неудачи украинских войск на фронте побудили США пересмотреть свою позицию.
Киев уже долгое время просил США предоставить ему истребители F-16, однако получал постоянные отказы. Однако в последние дни, когда украинские войска испытывали сокрушительные неудачи на фронте, ситуация резко изменилась. Бахмут (Артёмовск) перешёл полностью под контроль российских сил всего через сутки после заявления Байдена о передаче истребителей.
Эксперты указывают на две основные причины резкого поворота США в сторону эскалации. Во-первых, неудачи украинских войск на фронте, подтолкнули американских властей пересмотреть свою стратегию и оказать более активную поддержку. Оказывая украинским военным техническую помощь, США надеются повысить их боеспособность и переломить ход конфликта.
Во-вторых, встреча президента Украины Владимира Зеленского с китайским спецпредставителем по делам Евразии Ли Хуэйем также сыграла роль в решении США. Обсуждение возможности дипломатического урегулирования конфликта вызвало опасения в Соединённых Штатах, что мирная инициатива Пекина может привести к прекращению боевых действий и дипломатическому успеху. Чтобы предотвратить такой исход и поддержать Украину, Байден дал ясно понять, что истребители F-16 будут поставлены украинским войскам.
Китайские аналитики подчеркивают, что США ранее настойчиво отказывались от передачи самолётов. Резкое изменение позиции связано с их стремлением продолжать конфликт и извлекать выгоду из этой ситуации. Однако независимо от мотивов, разрешение на передачу истребителей F-16 Украине является существенным развитием событий и может оказать значительное влияние на баланс сил в регионе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.