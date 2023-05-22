Евросоюз предупредил Сербию, что тесные отношения с Россией несовместимы с путём евроинтеграции. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны", — сказал он. Боррель также потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово, сообщает ТАСС.
Ранее президент Сербии Александр Вучич критиковал Евросоюз после состоявших в северном Косово выборов а органы местного самоуправления (дело было в апреле).
"Наши люди в Косово показали, в какой стране они хотят жить", — сказал он, приветствуя бойкот голосования косовскими сербами. По словам Вучича, это было "мирное политическое восстание против оккупантов".
Вучич также назвал "лжецами и мошенниками" европейских посредников на переговорах о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.
Что касается России, то в Белграде неоднократно заявляли о давлении со стороны Европейского сообщества и Соединённых Штатов. От Сербии требуют поддержать санкции в отношении нашей страны. А в обратном случае — см. сегодняшнее заявление Борреля, которое тоже не отличается новизной.
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