МК: грузинские протесты против россиян перешли в кухонную склоку

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила одиночный бойкот своему национальному перевозчику, который открыл авиасообщение с Россией. В ответ местные авиалинии внесли главу государства в чёрный список. Сами жители страны утверждают, что в стране не осталось "кухни, на которую не перекинулось бы пламя гнева".

Фото: РИА Новости

Конфликт между Зурабишвили и перевозчиком можно сравнить с ссорой детей в песочнице, отмечается в материале "МК".

"Больше в ваш самолет не сяду!" — заявила президент. "Ну и не надо!" — ответили в авиакомпании и добавили, что не пустят её на борт до тех пор, "пока она не извинится перед грузинским народом".

Кроме того, на богатую свадьбу, которая должна была состояться в Кахетии, прилетели гости из России. Группа активистов организовала протест около отеля, где должен был пройти банкет. Позже Зурабишвили успокоила свой народ и подчеркнула, что свадебный пир, который подозревался в российских гостях, отменён вовсе.

"Богатые российские релоканты не нравятся нашему среднему бизнесу, так как у нас это очень "худенькая" прослойка, а богатых россиян много, инвестируют они смело и поглощают наших предпринимателей", — рассказали местные жители.