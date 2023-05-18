В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне после возвращения прямых рейсов в Грузию задумались об отдыхе на территории этого государства. Стоимость билетов в конце мая в обе стороны будет составлять порядка 50 тысяч рублей.

Фото: Fotodom.ru

Как пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на источники, дешёвых туров в Грузию пока нет, ведь поток путешественников ещё не налажен.

Автор материала Жанна Голубицкая отметила, что ценовая политика на грузинских курортах будет "откровенно завышена". В турфирме корреспонденту также сообщили, что грузины — горячая и эмоциональная нация, а Вашингтон уже начал "гнобить" Тбилиси за возобновление полётов в Россию.

По словам жителя Григолети (приморского посёлка в Гурийской области Грузии), в преддверии приезда россиян "все очень заняты".

"Чистят свои курятники, чтобы вам сдать", — поделился мужчина.

В статье сказано, что в Батуми можно снять неплохой гостевой дом у моря стоимостью от 1300 до 2500 рублей в сутки, а поход в кафе обойдётся на двоих примерно в 314 рублей. Кроме того, автор подчеркнула: на грузинских рынках можно найти вкусные и недорогие фрукты, овощи и сыр.