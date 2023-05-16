InfoBrics: глава МИД Японии сделал странное заявление о России

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Глава внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси сделал странное заявление о России и попал в глупое положение, говорится в материале, опубликованном в издании InfoBrics.

Фото: https://news.sina.com.cn/

На днях министр сообщил, что Япония станет первым государством в Азии, где откроется офис связи НАТО. Это говорит о том, что Токио и Вашингтон становятся всё ближе, укрепляя военное сотрудничество. А кроме того, давление Запада на Россию и Китай в регионе станет ещё сильнее, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Странность же заявления министра в том, что он связал происходящее на Украине с событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В материале InfoBrics отмечается, что Хаяси не смог объяснить, как события на Украине влияют на ситуацию в Восточной Азии. И подчёркивается, что это скорее выглядит как слабое оправдание тому, что "Япония проводит милитаризацию, которая напрямую связана с претензиями Токио на моря и территории, принадлежащие России и Китаю".

В Токио уже второй раз подряд назвали несколько южнокурильских островов "незаконно оккупированными" в своей "Синей книге по дипломатии". Кроме того, у Японии многолетние противоречия с Китаем по территориальным вопросам.

Однако Япония не станет членом НАТО, несмотря на активное сближение. Вместо этого страна может стать членом блока AUKUS, куда входят США, Великобритания и Австралия. Новый офис связи в Японии позволит двум альянсам лучшее координировать свои действия.

"Открытие офиса НАТО в Японии ясно указывает на то, что США планируют создать так называемое НАТО на Дальнем Востоке и предпринимают конкретные шаги по достижению этой цели", — говорится в материале.

Отмечается ещё и тот факт, что незадолго до объявления Японии насчёт офиса альянса Токио посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. И не только Токио, но и Сеул. Который тоже может в скором времени объявить об открытии офиса Североатлантического альянса на своей территории.

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