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РИА Новости: ВС Украины могут попрощаться с важным союзником — Словакией

1:04
Мир

Через несколько месяцев в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы. Фаворитом является условно пророссийская партия "Курс — социал-демократия" (SMER). Её возглавляет Роберт Фицо. О влиянии результатов голосования на украинский конфликт рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

РИА Новости: ВС Украины могут попрощаться с важным союзником — Словакией
Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, опубликованной изданием The Spectator, Фицо проявляет неприязнь к Соединённым Штатам Америки и Украине. Кроме того, большинство словаков поддерживает Россию и её действия на международной арене. При смене курса Братиславой Киев столкнётся со сложностями при транзите и ремонте западной военной техники.

"Кроме того, усугубятся проблемы, связанные с избытком украинской сельскохозяйственной продукции. Словакия недавно передала ВСУ 13 истребителей МиГ-29, но Фицо считает это ошибкой. По его мнению, вмешиваться в конфликт не надо", — отмечает Катков.

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Про МиГ-29
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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