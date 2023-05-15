РИА Новости: ВС Украины могут попрощаться с важным союзником — Словакией

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Через несколько месяцев в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы. Фаворитом является условно пророссийская партия "Курс — социал-демократия" (SMER). Её возглавляет Роберт Фицо. О влиянии результатов голосования на украинский конфликт рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, опубликованной изданием The Spectator, Фицо проявляет неприязнь к Соединённым Штатам Америки и Украине. Кроме того, большинство словаков поддерживает Россию и её действия на международной арене. При смене курса Братиславой Киев столкнётся со сложностями при транзите и ремонте западной военной техники.

"Кроме того, усугубятся проблемы, связанные с избытком украинской сельскохозяйственной продукции. Словакия недавно передала ВСУ 13 истребителей МиГ-29, но Фицо считает это ошибкой. По его мнению, вмешиваться в конфликт не надо", — отмечает Катков.

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