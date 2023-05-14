Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден рано или поздно официально смириться с поражением Киева из-за того, что на него давят западные партнёры. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный уверен, что Белый дом чётко обозначил свою позиции Зеленскому.
"Полагаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словам, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Полковник считает, что США держат Зеленского "на коротком поводке" из-за того, что ВСУ не удаётся продемонстрировать существенные успехи на передовой. При этом положение украинской армии ухудшается из-за дефицита военной техники и боеприпасов.
Макгрегор убеждён, что Киев уже использовал большую часть западного оружия. При этом западные союзники Украины не могут дать её армии то, что ей действительно необходимо.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.