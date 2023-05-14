Полковник США Макгрегор: США собираются выдвинуть Зеленскому ультиматум

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Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден рано или поздно официально смириться с поражением Киева из-за того, что на него давят западные партнёры. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: .thetimes.co.uk

Военный уверен, что Белый дом чётко обозначил свою позиции Зеленскому.

"Полагаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словам, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Полковник считает, что США держат Зеленского "на коротком поводке" из-за того, что ВСУ не удаётся продемонстрировать существенные успехи на передовой. При этом положение украинской армии ухудшается из-за дефицита военной техники и боеприпасов.

Макгрегор убеждён, что Киев уже использовал большую часть западного оружия. При этом западные союзники Украины не могут дать её армии то, что ей действительно необходимо.

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