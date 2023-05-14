Зеленский не исключил, что Запад снизит поставки оружия Киеву, если тот провалит контрнаступление

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Если контрнаступление Киева потерпит неудачу, объёмы военной помощи Украине со стороны Запада снизятся. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

Однако Зеленский уверен, что так поступят не все страны, а только те, которые поддерживают Украину меньше всех.

"В случае неудачного контрнаступления помощь Киеву сократят только страны, которые не были очень активными в поддержке Украины", — заявил Зеленский.

Также украинский президент во время пресс-конференции провозгласил создание "истребительной коалиции". Так Зеленский назвал те страны, которые согласятся направить Киеву военные самолёты.

Зеленский приехал в Германию 14 мая. Помимо Шольца, украинский лидер уже успел пообщаться с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

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