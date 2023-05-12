Baijiahao: Китай не сдержался и поставил Бербок на место после её слов о России

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Высказывание главы германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о России вызвало бурную реакцию в Китае, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале мая Берлин с рабочим визитом посетил глава МИД КНР Цинь Ган. В ходе переговоров с Анналеной Бербок он обсудил двусторонние отношения, а также международную ситуацию, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По завершении переговоров глава МИД ФРГ неожиданно заговорила о России, упомянув при этом Китай.

Анналена Бербок по завершении переговоров со своим китайским коллегой отбыла в Париж. Где и заявила, что Китай должен занять более чёткую позицию относительно России и конфликта на Украине.

Авторы материала отметили, что заявления главы МИД ФРГ возмутительны, поскольку она пытается указать другим странам, как и что им делать.

Реакция Пекина не заставила себя ждать. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь напомнил, что Китай не является зачинщиком конфликта на Украине и его участников.

И более того, в отличие от Германии Китай предложил вариант урегулирования конфликта.

Берлину также дали понять, что не германским политикам и чиновникам решать, с кем Китаю сотрудничать и укреплять отношения.

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