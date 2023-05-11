Asia Times: в КНР установили рекорд и приблизили человечество к бесконечному источнику энергии

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Экспериментальный сверхпроводящий токамак EAST, известный также как "искусственное солнце", установил новый рекорд по удержанию плазмы, приближая человечество к созданию практически бесконечного источника энергии.

Фото: Pravda.ru

Ранее эксперименты с токамаками обычно имели недолгое время удержания плазмы, но продолжительность этого процесса является решающим фактором для разработки перспективных проектов в области термоядерного синтеза.

Китайские учёные уже ранее добились значительного прогресса, удерживая плазму при температуре 100 миллионов градусов Цельсия внутри токамака EAST более 17 минут, что является абсолютным рекордом. Недавний эксперимент, проведенный 12 апреля 2023 года, позволил учёным достичь времени удержания плазмы при той же температуре в течение шести минут в "H-режиме", обладающем высокой степенью изоляции. Этот результат имеет важное значение, так как международный тороидальный экспериментальный реактор (ИТЭР) во Франции также планирует работать в "H-режиме".

ИТЭР является крупным международным проектом, который представляет собой гигантский токамак и предназначен для прототипирования термоядерной электростанции. Он строится с целью создания практически бесконечного источника энергии. Китай продолжает развивать свой собственный токамак EAST и достигает новых достижений в этой области. Россия также имеет собственный исследовательский термоядерный реактор Т-15, который был запущен в Курчатовском институте весной 2021 года.

Эти достижения в области термоядерного синтеза открывают новые перспективы для разработки чистых источников энергии и могут иметь значительное влияние на будущую энергетику.

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