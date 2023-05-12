В Литве захотели переименовать Калининград в Караляучус

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Литовские депутаты-консерваторы обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать Калининград в Караляучус. По их мнению, нынешнее название города — "российский нарратив".

Фото: Википедия

Инициативу проявили депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене. Первый обосновал идею тем, что "давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами". Ну и заодно проявить солидарность с "нашими соседями-поляками".

В свою очередь, председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузмицкене призвала вернуть Калининградской области "балтийскую лингвистическую идентичность", сообщает издание "Новый Калининград".

Напомним, в Польше 9 мая — и дата явно была выбрана не случайно — вступила в силу официальная рекомендация использовать для Калининграда название Крулевец, а для Калининградской области — Крулевецкая.

Польская комиссия по стандартизации географических наименований за пределами страны сочла название российского города "искусственным" и "навязанным извне".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Польше происходят "граничащие с безумием процессы".

Что касается инициативы литовских депутатов, то, как сообщает РИА "Новости", власти Калининградской области сочли её попыткой оседлать медиатренд из Польши, который не заслуживает внимания.

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