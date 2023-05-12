Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Do Rzeczy: власти Польши используют русофобские настроения в стране в своих корыстных целях
Туристам в ЕС и РФ предлагают "последний отпуск перед Апокалипсисом"
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин прав — Америку ждёт катастрофа
Иосиф Пригожин объяснил отказ ЕВС показать выступление Зеленского в финале Евровидения
Для спецоперации на Украине РФ создаёт элитный отряд бомбардировочной авиации
Как перекупщики разводят покупателей с помощью электронного ПТС
Эксперты описали ситуацию на фронте после сообщений о начале контрнаступления ВСУ
МК: Матвийчук предположил, что Залужный может быть арестован за попытку военного переворота
Врач Александр Мясников заявил, что употребление соли может привести к раку желудка

В Литве захотели переименовать Калининград в Караляучус

1:34
Мир

Литовские депутаты-консерваторы обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать Калининград в Караляучус. По их мнению, нынешнее название города — "российский нарратив".

В Литве захотели переименовать Калининград в Караляучус
Фото: Википедия

Инициативу проявили депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене. Первый обосновал идею тем, что "давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами". Ну и заодно проявить солидарность с "нашими соседями-поляками".

В свою очередь, председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузмицкене призвала вернуть Калининградской области "балтийскую лингвистическую идентичность", сообщает издание "Новый Калининград".

Напомним, в Польше 9 мая — и дата явно была выбрана не случайно — вступила в силу официальная рекомендация использовать для Калининграда название Крулевец, а для Калининградской области — Крулевецкая.

Польская комиссия по стандартизации географических наименований за пределами страны сочла название российского города "искусственным" и "навязанным извне".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Польше происходят "граничащие с безумием процессы".

Что касается инициативы литовских депутатов, то, как сообщает РИА "Новости", власти Калининградской области сочли её попыткой оседлать медиатренд из Польши, который не заслуживает внимания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Нужно дистанцировать Европу от Литвы и Польши"
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Последние материалы
В Литве захотели переименовать Калининград в Караляучус
Иосиф Пригожин объяснил отказ ЕВС показать выступление Зеленского в финале Евровидения
Дальневосточный гектар даже даром никогда не давался легко
Для спецоперации на Украине РФ создаёт элитный отряд бомбардировочной авиации
Как перекупщики разводят покупателей с помощью электронного ПТС
Ящерицы, лягушки и ежи: как без хлопот избавиться от вредителей на даче
Эксперты описали ситуацию на фронте после сообщений о начале контрнаступления ВСУ
МК: Матвийчук предположил, что Залужный может быть арестован за попытку военного переворота
Врач Александр Мясников заявил, что употребление соли может привести к раку желудка
Зеленский утверждает, что заслушал заочный доклад "исчезнувшего" Залужного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников