Литовские депутаты-консерваторы обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать Калининград в Караляучус. По их мнению, нынешнее название города — "российский нарратив".
Инициативу проявили депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене. Первый обосновал идею тем, что "давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами". Ну и заодно проявить солидарность с "нашими соседями-поляками".
В свою очередь, председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузмицкене призвала вернуть Калининградской области "балтийскую лингвистическую идентичность", сообщает издание "Новый Калининград".
Напомним, в Польше 9 мая — и дата явно была выбрана не случайно — вступила в силу официальная рекомендация использовать для Калининграда название Крулевец, а для Калининградской области — Крулевецкая.
Польская комиссия по стандартизации географических наименований за пределами страны сочла название российского города "искусственным" и "навязанным извне".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Польше происходят "граничащие с безумием процессы".
Что касается инициативы литовских депутатов, то, как сообщает РИА "Новости", власти Калининградской области сочли её попыткой оседлать медиатренд из Польши, который не заслуживает внимания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.