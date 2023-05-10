Sohu: китайцев восхитило обращение Путина на Дне Победы

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Китайцы пришли в восхищение парадом в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл 9 мая в Москве.

Фото: Вадим Савицкий

По словам китайского обозревателя Сун Чжунпина, для парада Победы подходят определения "изысканный" и "поражающий воображение", пишет портал Sohu.

Обозреватель также не смог не отметить речь, которую произнёс российский лидер Владимир Путин. По словам автора, президент продемонстрировал три важнейших темы: уверенность, решимость и отвагу. Сун Чжунпин обратил внимание на то, что слова Путина стали сильной мотивацией для всех, кто их слышал.

"Уверенность — это уверенность в победе в военном конфликте; отвага — это смелость провести военный парад, невзирая на удары со стороны Украины и ее угрозы, влияющие на народную мораль; решимость же означает столь же твердое намерение организовать парад, как и решимость удерживать передовую", — полагает Сун Чжунпин.

Автор обратил внимание, что появление Путина на параде, его невозмутимость и его речь подействовали на граждан успокаивающе, они смогли объединить россиян и поднять моральный дух военных.

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