Руководство киевского режима резко изменило тактику в отношении защитников Киево-Печерской лавры. Сейчас украинские власти заговорили о законе. На первый взгляд может показаться, что в изнуряющем конфликте наметились перемены. Однако верующие опасаются, что это может быть капканом, который подготовил Киев.
Юридически разделаться с УПЦ, а именно отобрать землю и здания, допустимо лишь в рамках закона, утверждают в Киевском горсовете. В столице Незалежной градус противостояния действительно снизился, чего нельзя сказать о регионах. Там репрессии продолжаются.
В населённом пункте Требухов сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Покровский храм. Раскольники назвали церковную литературу мусором и вывезли книги. Все действия были записаны на видео.
"В столице градус конфликта всегда выше и любое противостояние ощущается острее. Поэтому, чтобы захват Киево-Печерской лавры не выглядел как откровенный беспредел, апеллируют к закону и праву", — объяснил религиовед Роман Лункин в беседе с РИА Новости.
На самом деле власти Киева не собираются отступать от своих целей и намерены "уничтожить УПЦ".
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