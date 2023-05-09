Безпалько: продавцу фейерверков "Татарский" и "Дугина" на Украине стоит ждать зенитную ракету в окно

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

"Предприимчивые" украинцы начали продавать батареи фейерверков с именами погибших россиян. Так, в Незалежной появились "хлопушки" с маркировкой "Дугина рекомендует" и "Татарский рекомендует". По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместителя директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, общество на Украине деградирует.

Фото: https://vk.com/vladlentatarskiy

Как уточнил политолог, националисты на Украине делали "вещи и похуже", но никому подобного рода пиар не сошёл с рук.

"К слову, они делали вещи и похуже. Но всегда такие вещи чреваты расплатой", — заявил эксперт "ПолитРоссии".

Он напомнил, что ультраправые активисты зачастую "получают ракеты в окно" от своих же боевиков. И как пример привёл нацистку из Умани, которая призывала убивать российских детей.

"Никто на неё ракету не наводил специально. Так Бог ссудил. И все остальные, кто будет радоваться убийствам других людей, рано или поздно получат то же самое или аналогичное", — резюмировал Безпалько.

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