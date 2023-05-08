Согласно указу, подписанному врио главы ДНР Денисом Пушилиным, Донецк будет называться Сталино три дня в году — 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Последняя дата знаменует освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Сталино — это старое название Донецка. Первоначально этот населённый пункт носил название Юзовка, потом, в 1924 году его переименовали в Сталин. Название Сталино город получил в 1929 году, а Донецком стал уже в 1961 году.
Ранее советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин проинформировал об усилении работы артиллерии и авиации в ДНР в связи "теми событиями, которые должны произойти на линии боевого соприкосновения".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.