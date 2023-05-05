Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее, разрушив буферную Украину

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Западные лидеры планировали ослабить Россию, однако в итоге укрепили её мощь, разрушив буферную Украину. Такое мнение выразил экс-руководитель Военной разведки Чехии генерал Пётр Пелз.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, именно действия Запада привели к улучшению отношений между Россией и Китаем. Он отметил, что ни одна страна в мире не в силах одержать победу над этим союзом без использования ядерного оружия.

"Мы укрепили РФ. Сначала нам хотелось её ослабить, но в итоге мы её усилили, а также разрушили буферную Украину", — сообщил Пелз в эфире Radio Universum.

Генерал напомнил, что российский лидер Владимир Путин на старте своей карьеры старался найти точки соприкосновения с западными государствами. Однако Россия изменила свою политику из-за стремления США и их партнёров навредить Москве, считает экс-глава разведки. Как подчеркнул Пелз, Западу так и не удалось понять специфику Российской Федерации.

Он также предложил возобновить переговорный процесс для мирного урегулирования украинского конфликта.

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