Владимир Зеленский в своей речи в Гааге сострил по поводу ордера МУС на арест Владимира Путина.
Президент Украины прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, где у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Украинский лидер заявил, что в Гааге будут рады видеть его тёзку.
"Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия", — сказал Зеленский.
Ранее власти ЮАР попросили Владимира Путина не посещать саммит БРИКС из-за угрозы ареста.
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