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Прибывший в Гаагу Зеленский заявил, что здесь должен быть другой Владимир

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Мир

Владимир Зеленский в своей речи в Гааге сострил по поводу ордера МУС на арест Владимира Путина.

Прибывший в Гаагу Зеленский заявил, что здесь должен быть другой Владимир
Фото: https://mosregtoday.ru

Президент Украины прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, где у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Украинский лидер заявил, что в Гааге будут рады видеть его тёзку.

"Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия", — сказал Зеленский.

Ранее власти ЮАР попросили Владимира Путина не посещать саммит БРИКС из-за угрозы ареста.

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Как эксперт оценивает ордер Международного уголовного суда в Гааге
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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