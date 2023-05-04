Прибывший в Гаагу Зеленский заявил, что здесь должен быть другой Владимир

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский в своей речи в Гааге сострил по поводу ордера МУС на арест Владимира Путина.

Фото: https://mosregtoday.ru

Президент Украины прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, где у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Украинский лидер заявил, что в Гааге будут рады видеть его тёзку.

"Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия", — сказал Зеленский.

Ранее власти ЮАР попросили Владимира Путина не посещать саммит БРИКС из-за угрозы ареста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.