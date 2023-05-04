Военный эксперт Дрозденко: после атаки на Кремль переговоры с Киевом возможны только о капитуляции

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Любой военный кризис заканчивается за столом переговоров, но после террористической атаки на Кремль Россия не будет слушать условия Киева, уверен военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Встреча с официальной украинской делегацией возможна только для подписания безусловной капитуляции, подчеркнул он.

"Атака на центр государства и первое лицо государства — это в общей сложности перебор", — отметил специалист в интервью изданию "Известия".

У российской армии есть все возможности атаковать властные структуры Украины, но ни одного удара по ним с начала конфликта сделано не было, напомнил Дрозденко.

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