Любой военный кризис заканчивается за столом переговоров, но после террористической атаки на Кремль Россия не будет слушать условия Киева, уверен военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
Встреча с официальной украинской делегацией возможна только для подписания безусловной капитуляции, подчеркнул он.
"Атака на центр государства и первое лицо государства — это в общей сложности перебор", — отметил специалист в интервью изданию "Известия".
У российской армии есть все возможности атаковать властные структуры Украины, но ни одного удара по ним с начала конфликта сделано не было, напомнил Дрозденко.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.